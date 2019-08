Nach zwölf Jahren an der Liga-Spitze : Rauball soll DFL-Ehrenpräsident werden und will wohl BVB-Präsident bleiben

Dortmund Sein Amt bei der Deutschen Fußball-Liga setzt Reinhard Rauball nicht fort. Präsident von Borussia Dortmund würde er offenbar aber gerne noch eine Amtszeit bleiben. Noch diese Woche will er mit dem Vorsitzenden des Wahlausschusses sprechen.

Reinhard Rauball wird nach seinem Abschied bei der Deutschen Fußball Liga in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich noch eine Amtszeit beim Bundesligisten Borussia Dortmund dranhängen. „Ich habe am Donnerstag ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des Wahlausschusses“, sagte der 72-Jährige bei einem Pressegespräch am Mittwoch in Dortmund und kündigte an: „Er wird nicht sehr überrascht sein, wenn ich ihm sage, dass ich noch mal drei Jahre weitermachen werde, wenn die Mitgliederversammlung mich wählt.“