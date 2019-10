Nach Geld-Aussage in Interview : Abgewanderter Aubameyang bezeichnet BVB-Boss Watzke als „Clown“

Nach Geld-Aussage in Interview

London Der frühere BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang hat Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als „Clown“ bezeichnet. Grund dafür war ein Satz von Watzke, in dem er über Aubameyang sprach.

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang hat mit deutlichen Worten Kritik an Hans-Joachim Watzke geübt, dem Geschäftsführer seines Ex-Klubs Borussia Dortmund. "Es ist besser für Sie, wenn ich nie darüber spreche, warum ich Dortmund wirklich verlassen habe", schrieb Aubameyang am Donnerstag bei Twitter: "Herr Watzke, Sie sind so ein Clown."