Borussia Dortmund: Peter Stöger gehen die Innenverteidiger aus

Dortmund Vor seinem vermutlich letzten Bundesligaspiel als Trainer von Borussia Dortmund hat Peter Stöger Personalprobleme in der Defensive - aber auch eine Idee.

In der brisanten Partie bei 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr) muss der Österreicher zum Saisonabschluss auf Sokratis (Gelb-Sperre) und höchstwahrscheinlich auch auf Ömer Toprak (Wadenprobleme) verzichten. „Bei Ömer wird es eher knapp“, sagte der Fußball-Lehrer am Donnerstag. Alternativen in der Innenverteidigung seien Lukasz Piszczek und Dan-Axel Zagadou. „Bei ihm sieht es überraschend gut aus. Es gibt genügend Optionen.“