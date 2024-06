Nach Terzic-Aus Nuri Sahin neuer Trainer von Borussia Dortmund

Dies soll er nun in herausgehobener Position, in einem Umfeld, das sich rasant erneuert. Lars Ricken ist gerade erst zum Geschäftsführer Sport aufgestiegen und hat dabei den Sportdirektor Sebastian Kehl überholt, dessen Vertrag auch nur noch ein Jahr lang läuft. Hans-Joachim Watzke, die prägende Figur in den vergangenen Jahrzehnten, tritt 2025 zur Seite.