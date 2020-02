Schneller als Usain Bolt : Fernsehsender feiert Haalands Supersprint mit aufsehenerregendem Video

Oslo Erling Haaland schneller als Usain Bolt und Forrest Gump? Mit einem Videoclip über die Sprintfähigkeiten des jungen BVB-Stürmers hat ein norwegischer Fernsehsender für viel Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken gesorgt.

Die Sportredaktion des Senders TV2 schnitt für die Aufnahme einen Haaland-Antritt aus der Anfangsphase der Champions-League-Begegnung gegen Paris Saint-Germain in andere Szenen hinein, in denen Haaland etwa Sprint-Ikone Bolt abhängt oder an „Pulp Fiction“-Star John Travolta vorbeirast. „Kannst du laufen wie Erling Braut Haaland? Wir glauben nicht!“, schrieb der Sender dazu. Bis zum Freitagnachmittag wurde der Clip fast 6000 Mal retweetet und mehr als 8000 Mal auf Facebook geteilt.