Die Lücke ist wieder da Füllkrug trifft und grinst

Die Hoffenheimer ließen vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena zahlreiche Chancen liegen, scheiterten mehrfach am früheren TSG-Torwart Gregor Kobel und kassierten nach vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage. Daran änderte auch das Tor von Andrej Kramaric per Foulelfmeter (25.) nichts.