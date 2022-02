Blamables Aus in Europa : Für Dortmund ist die Saison kaum noch zu retten

Blamables Aus in Europa

Die Dortmunder Steffen Tigges, Gregor Kobel und Mats Hummels (l.n r.) nach dem Schlusspfiff in Glasgow. Foto: AP/Scott Heppell

Glasgow Vor den Scherben seiner Europapokal-Saison sucht der BVB den Weg zur Neuausrichtung. Doch nach einer blamablen Saison in Europa und dem Aus im DFB-Pokal verspricht den angeschlagenen Dortmundern auch die restliche Bundesligasaison wenig Hoffnung.

Marco Reus humpelte die Bustreppe hinauf, Jude Bellingham machte hinter der Backsteinfassade noch Selfies mit Kindern, die ihr Glück kaum fassen konnten. Wenige Stunden später, mit der nächtlichen Landung der BVB-Sondermaschine in Paderborn, war eine Europacup-Saison voller Enttäuschungen und Blamagen für Borussia Dortmund vorbei. Es blieb die Frage: Was kommt nun noch bis Mai?

Die Umstellung auf die Liga fällt allerdings schwer. Denn über allem stand nach dem 2:2 (2:1) im Rückspiel der Play-offs die Erkenntnis, dass sich der BVB wieder selbst geschlagen hatte. "Wir sind in einer Champions-League-Gruppe ausgeschieden, in der wir nicht ausscheiden dürfen", schimpfte Mats Hummels , "jetzt fliegen wir hier raus, wo wir weiterkommen müssen."

Daran hatte Hummels seinen Anteil. Auf den Foulelfmeter, den Julian Brandt unnötig verursacht hatte, reagierte der BVB noch stark und drehte das Spiel in ein 2:1. Dann passierte, was Hummels selbst schilderte: "Wir hatten sie komplett im Sack. Dann kommen wir sehr schlecht aus der Pause, ich schlage am Ball vorbei, und das Stadion kommt zurück." Verloren habe es die Mannschaft aber beim 2:4 im Hinspiel.