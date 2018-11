Borussia Dortmund: Mit Selbstvertrauen in Duelle mit Atletico Madrid und FC Bayern München

BVB geht mit maximalem Selbstvertrauen in besondere Woche

Wolfsburg Borussia Dortmund ist das Maß der Dinge in der Fußball-Bundesliga. Trainer Lucien Favre ist weiter auf Rekordjagd und kann mit seinem Team selbstbewusst in eine besondere Woche gehen.

Als erster Trainer in der Geschichte des BVB ist Favre auch nach 15 Pflichtspielen einer Saison ungeschlagen. Dortmund führt die Bundesliga weiter souverän an und empfängt den strauchelnden Rekordmeister am kommenden Samstag mit vier Punkten Vorsprung. Besser könnte es kaum laufen.