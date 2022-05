Ein Leben in Schwarz-Gelb : Michael Zorc nimmt nach 44 Jahren Abschied vom BVB

Ein Leben in Schwarz-Gelb

Dortmund Michael Zorc war Sinnbild für Vereinstreue. Nach 44 Jahren im Verein ist nun aber Schluss. Der 59-Jährige verlässt Borussia Dortmund. Der Klub verliert damit eine Identifikationsfigur, die den Verein sowohl als Spieler als auch als Sportdirektor prägte.

Der Präsident des TuS Eving-Lindenhorst heißt, wie der Präsident eines Ruhrpott-Kreisligisten heißen muss. „Wenn der Michael Zorc hier nomma vorbeikäme“, sagt Peter Kowalski im SID-Gespräch, „die Leute würden dem die Bude einreißen mit Autogrammen und Selfies! Aber das is' für den nix. Da geht der lieber zum BVB in den VIP-Raum, da hat er seine Ruhe.“

Beim Bundesliga-Spiel des Multimillionen-Unternehmens Borussia Dortmund gegen Hertha BSC endet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine einzigartige Geschichte, die 53 Jahre zuvor im Schatten der Steinkohlezechen „Minister Stein“ und „Fürst Hardenberg“ im Norden der Stadt ihren Anfang genommen hat - auf staubiger Asche.

Michael Zorc, Bundesliga-Rekordspieler des BVB (463 Einsätze), der Mann, der die meisten Derbys gegen Schalke 04 gewonnen hat (10), der 1997 Champions-League-Sieger wurde und 21 Jahre später Jürgen Klopp als Trainer holte, nimmt Abschied - nach 44 Jahren im Verein. 20 als Spieler, Kapitän, Idol, 24 in der sportlichen Leitung.

„Ich bin in einem Dortmunder Vorort groß geworden“, erzählt Zorc in der gefühlvollen Würdigung seines Vereins. Eben: in Eving. „Jeder Junge hatte da den Traum, irgendwann für den BVB zu spielen. Ich bin froh, dass ich meine ganze Karriere hier verbracht habe. Gegen Ende kamen dann ja auch die Titel.“