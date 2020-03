„Glaube nicht, dass Abbruch droht“ : BVB-Manager Zorc hofft in Gladbach auf vernünftige Fans

Dortmund Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc geht davon aus, dass es am Wochenende im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach keine Fan-Eskalation geben wird.

Doch das ist noch weit weg. Gerade in einer Phase, die über den Erfolg der gesamten Saison entscheiden kann, gilt es für den BVB um Trainer Lucien Favre Stück für Stück mit 100 Prozent Fokus abzuarbeiten. Also nur an die "Fohlen" zu denken. "Wir haben zwei Mal in dieser Saison schon gegen Gladbach gewonnen", sagte Favre. Im Pokal und in der Liga: "Wir wissen aber, dass es eine sehr gute Mannschaft ist."