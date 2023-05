Parkverbote und Sperrungen für Meisterfeier Darauf müssen sich Autofahrer am Wochenende in Dortmund einstellen

Wenn Fußballbundesligist Borussia Dortmund am Samstag, 27. Mai, zum neunten Mal Deutscher Meister werden sollte, wird es in Dortmund am Sonntag eine große Meisterfeier mit einem Autokorso durch die Stadt geben. Mindestens 200.000 Fans erwarten Stadt und Polizei dann bei der großen Party - eher dürften es 400.000 werden. Und schon beim Heimspiel gegen Mainz am Samstag (15.30 Uhr) ist mit Tausenden Menschen in der Dortmunder Innenstadt und in den anderen Kneipenvierteln zu rechnen. Das Spiel ist mit 81.000 Karten ohnehin ausverkauft. An beiden Tagen müssen die Menschen in Dortmund also mit vollen Straßen und Plätzen rechnen - vor allem für Autofahrer wird das Einschränkungen und Wartezeiten mit sich bringen. Auch die Züge, Busse und Straßenbahnen werden wohl sehr voll sein. Was Stadt und Polizei raten und auf welche Parkverbote und Sperrungen man sich in Dortmund einstellen muss: