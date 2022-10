„Fußball muss nicht sexy sein“ : Hummels sorgt mit Kritik an BVB-Schönspielerei für Unruhe

Dortmund Das Unentschieden gegen den FC Sevilla war kein Spiel für die Geschichtsbücher. Doch die Kritik von Mats Hummels hallte bei Borussia Dortmund nach. Mit deutlichen Worten sprach der Routinier über Grundsätzliches.

Irgendwann hatte auch Mats Hummels nichts mehr zu sagen. Als Jude Bellingham , Julian Brandt und Niklas Süle bis tief in die Nacht noch über die Gründe für den verpassten vorzeitigen Achtelfinal-Einzug von Borussia Dortmund in der Champions League sprachen, war der Weltmeister von 2014 schon auf dem Heimweg. Seine Kritik unmittelbar nach Schlusspfiff des 1:1 (1:1) gegen den FC Sevilla aufgrund fehlender „Spielintelligenz“ hallte aber noch länger nach.

An wen diese knallharten Worte gerichtet waren, verriet der 33-Jährige nicht. Edin Terzic fand es aber positiv, dass Hummels von „wir“ und nicht von „man“ sprach. Und schließlich seien es Worte, „die auch schon mal meinen Mund verlassen haben“, so der BVB-Trainer.

Statt Kräfte in der irrwitzigen Terminhatz bis zur Wüsten-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) zu sparen, muss der BVB das Minimalziel in der Königsklasse nun gegen Manchester City oder beim FC Kopenhagen eintüten. „Englische Wochen sind kein Kinderspiel“, sagte Brandt, der Verständnis für Hummels zeigte: „Manchmal hilft es dann natürlich nicht, sexy zu spielen.“

„Wir haben wieder ein Scheiß-Standardgegentor kassiert“, ärgerte sich Nationalspieler Süle: „Da müssen wir uns zügig zusammensetzen. Das hat viel mit Einstellung zu tun, dass man das mehr verteidigen will als der Gegner. Da sehe ich ein Problem bei uns. Da müssen wir mehr investieren.“ Vor dem Topspiel bei Tabellenführer Union Berlin am Sonntag besteht also Redebedarf in Dortmund.