„Ganzes Leben wird sich verändern“ : Ann-Kathrin und Mario Götze erwarten ihr erstes Kind

Dortmund Fußballweltmeister Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin erwarten ihr erstes Kind. Über einen möglichen Namen äußerte sie sich auch.

„Unser ganzes Leben wird sich verändern und ich war total überwältigt von all den verschiedenen Emotionen“, erzählt Ann-Kathrin Götze im Interview mit dem Magazin „Vogue“. Je länger sie schwanger sei, desto weniger mulmig sei ihr „und desto mehr Vorfreude verspüre ich“.

Über einen möglichen Namen äußerte sie sich auch: „Wir haben jetzt drei Namen in der engeren Auswahl und warten auf das Kind, um zu schauen, welcher Name wirklich passt, wenn es geboren ist.“ Auch auf Instagram teilte das Paar die fröhliche Botschaft. „Three is a family“ (Drei sind eine Familie) schrieb Ann-Kathrin Götze neben einem Foto von sich und Mario. Das Paar ist seit 2012 zusammen und hat im vergangen Jahr auf Mallorca geheiratet.