Borussia Dortmund: Marco Reus wird erstmals Vater

Dortmund Marco Reus und seine Freundin Scarlett Gartmann erwarten ihr erstes Baby. Auf Instagram verkündete der BVB-Star die frohe Botschaft. Auch das Geschlecht des Kindes verriet der 29-Jährige.

„Heute möchten wir eine wunderbare Nachricht mit Euch teilen: Scarlett und ich erwarten voller Vorfreude eine kleine Prinzessin! Wir sind überglücklich, und keine Worte können dieses unglaublich schöne Gefühl beschreiben“, schrieb der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund auf Instagram. Sein Verein gratulierte dem Mannschaftskapitän via Twitter. Auch Kevin Großkreutz meldete sich zu Wort. „Endlich hat die Pistole mal funktioniert“, schrieb der ehemalige BVB-Spieler.

Wegen Kniebeschwerden hatte Reus die vergangenen beiden Länderspiele der DFB-Auswahl in den Niederlanden (0:3) und in Frankreich (1:2) verpasst. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll er dem BVB im Punktspiel beim Tabellenschlusslicht VfB Stuttgart aber wieder zur Verfügung stehen.