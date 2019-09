BVB-Kapitän verrät : Reus will nicht Trainer oder Manager werden

Dortmund Marco Reus, der an der Seitenlinie Anweisungen gibt? Wohl eher nicht. Der Kapitän von Vizemeister Borussia Dortmund hat verraten, dass er sich nach seiner aktiven Karriere aus der Öffentlichkeit zurückziehen will.

Der 30-Jährige gehört zu den stärksten deutschen Profis in den letzten Jahren, wurde allerdings immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen. Immer wieder musste er sich herankämpfen. Deshalb will der Ex-Gladbacher seine Leben nach Abschluss der aktiven Laufbahn genießen.

"Ich will auch die andere Seite des Lebens kennenlernen und Dinge tun, die ich nie tun konnte: also richtig reisen, nicht so wie wir, die wir immer nur zwei Tage an einem Ort sind. Es gibt noch so so viele Sachen, die man noch erleben möchte. Dazu braucht man Zeit", betonte Reus.