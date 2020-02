BVB-Kapitän wirbt für mehr Toleranz : Reus reagiert mit deutlichen Worten auf Anschlag in Hanau

Reus reagiert mit deutlichen Worten auf Anschlag in Hanau

DDortmund Borussia Dortmunds Marco Reus wirbt nach dem Terroranschlag von Hanau für mehr Toleranz und Weltoffenheit. Dies sei für ihn mehr Wert als jeder Titel. Den Fußball sieht der BVB-Kapitän als ideales völkerverbindendes Element.

Nationalspieler Marco Reus hat sich nach dem mutmaßlich rechtsradikal motivierten Anschlag in Hanau mit deutlichen Worten für ein tolerantes Miteinander ausgesprochen. „Kein Tor, kein Sieg, kein Titel im Fußball bedeutet mir so viel wie eine offene und friedliche Gesellschaft“, sagte der Kapitän von Borussia Dortmund dem Nachrichtenportal „t-online.de“: „Ich wünsche mir eine tolerantere Welt, in der kein Platz für Rassismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit ist.“