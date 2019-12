Reus fällt aus, Sancho fraglich : Dortmund reist mit Sorgen zum Jahresabschluss nach Hoffenheim

Dortmund Eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen endet für Borussia Dortmund am Freitag bei der TSG Hoffenheim. Ein Sieg ist Pflicht, um im Titelrennen nicht weiter an Boden zu verlieren. Doch Lucien Favre plagen Personalsorgen.

Doch auch ohne seine beiden zuletzt so stark auftrumpfenden Offensivkräfte muss für den deutschen Vizemeister ein Sieg her. Ansonsten droht der Rückstand auf die Tabellenspitze weiter anzuwachsen, derzeit liegt der BVB vier Punkte hinter RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Trotz ansteigender Form in den vergangenen Wochen würde bei einer Niederlage in Sinsheim die Weihnachtsstimmung arg getrübt werden. "Es wird ein Kraftakt, weil wir viele Spiele in den Beinen haben", warnte Zorc.