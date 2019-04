Spieler mussten zu Fuß weiter : BVB-Mannschaftsbus bleibt in Freiburg stecken

BVB-Mannschaftsbus bleibt in Freiburg stecken

Düsseldorf/Freiburg Die Auswärtsfahrt von Borussia Dortmund zum SC Freiburg ist denkbar schlecht gestartet. Der Busfahrer der Borussen hat kurzerhand ein Freiburger Wahrzeichen übersehen.

Aber nicht nur Touristen, sondern auch Busfahrer großer Bundesliga-Klubs können „Opfer“ des „Bächle“ werden. So geschehen am Samstagnachmittag, als der Bus von Borussia Dortmund auf dem Weg zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg kurzerhand im „Bächle“ stecken blieb.

Kuriose Ankunft des @bvb in Freiburg. Für den Dortmunder Bus ging es ab ins Freiburger Bächle :) #SCFNews #scfbvb [Baden TV Süd] pic.twitter.com/tljRg0fhWs

Die komplette linke Seite des Busses war in der Rille gefangen. An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken. Also musste die komplette BVB-Mannschaft aussteigen und den Weg zum Hotel zu Fuß zurücklegen. Schlimm war das allerdings nicht. Denn das Hotel lag nur knapp 19 Meter vom Bus entfernt. Erst vom Extragewicht befreit schaffte es der Busfahrer, sein Gefährt zu befreien.