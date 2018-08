Borussia Dortmund: Lukas Piszczek erklärt Rücktritt aus polnischer Nationalmannschaft

Dortmund Lukas Piszczek von Bundesligist Borussia Dortmund hat nach elf Jahren und 65 Länderspielen seinen Rücktritt aus der polnischen Nationalmannschaft erklärt.

Der Rechtsverteidiger nahm für Polen an drei Europameisterschaften (2008, 2012, 2016) und in diesem Sommer an der Weltmeisterschaft in Russland teil. "Es war eine besondere Zeit. An dieser werde ich immer gerne zurückdenken", so Piszczek, der seinen Vertrag beim BVB im März bis Juni 2020 verlängert hatte.