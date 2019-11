Mängelliste ist lang : Favres größte Baustellen beim BVB

Im Regen: Für Lucien Favre ist es beim BVB ungemütlich. Foto: dpa/Bernd Thissen

Meinung Dortmund Dortmunds Trainer ist schwer angeschlagen und eine Trendwende ist unwahrscheinlich. Für Lucien Favre gilt es, einige Baustellen zu bearbeiten. Doch auch die Spieler sind gefragt.

Von Jürgen Koers

Ein Trainer, dessen Zeit überholt scheint. Eine Mannschaft, die kein Team ist. Stars und zukünftige Stars, die den zweiten Schritt vor dem ersten machen und dabei stolpern. Borussia Dortmund steckt im Herbst 2019 in einem riesengroßen Schlamassel. Rein sportlich gibt es viele Gründe für die Misere.

Wer sich die Mängelliste vor Augen führt, muss fast staunen, dass der BVB zu diesem Zeitpunkt nicht mehr verloren hat als ein paar Punkte, Ansehen und (Selbst-)Achtung. Für einige der Probleme trägt Lucien Favre die Verantwortung mit. Doch das Sammelsurium an Schwierigkeiten lässt sich beileibe nicht nur an Defiziten des Schweizer Trainers festmachen.

Der BVB spielt systematisch unflexibel

Ob auswärts bei den Bayern oder zuhause gegen Paderborn: Favre ist geradezu vernarrt in sein 4-2-3-1-System. An die Forderung nach Flexibilität in der Herangehensweise hat sich der Trainer selbst nicht gehalten. Dortmund ist so leicht auszurechnen wie die nächsten 20 Schaltjahre. Die Gegner können sich wunderbar auf die Stärken der Borussen (Tempo, Technik, individuelle Klasse) vorbereiten und ihre Schwächen (Anfälligkeit bei Kontern, fehlendes Umschaltspiel, Standards) ausnutzen.

In Hälfte zwei gegen Paderborn stellte Dortmund endlich auf ein 4-1-4-1 um. Wozu auch gegen einen im Wesentlichen auf Absicherung bedachten Außenseiter zwei defensive Mittelfeldspieler aufstellen? „Ganz elementar war natürlich, dass wir umgestellt haben. Mit dem Ball und gegen den Ball hat uns das sehr geholfen“, erklärte Mats Hummels die dramatisch bessere Spielanlage im zweiten Durchgang. „Sagen wir so, wir tun uns im 4-1-4-1 leichter“, merkte der Routinier an. In die Pfanne hauen wollte er Mitspieler und Trainer nicht, er biss sich auf die Zunge: „Ich belasse es dabei.“

Borussia Dortmund spielt taktisch konfus

Eine unverzeihlich hohe Anzahl an Ballverlusten bringt den BVB immer wieder in die Bredouille. Es fehlt schlichtweg an Ernsthaftigkeit und Fokussierung. Wer dann noch nachlässig ins Pressing geht, so dass selbst eine Zweitliga-Mannschaft wie der SC Paderborn bequem den Ball aus der Abwehr kombinieren kann, handelt fahrlässig. Dortmund lässt immer wieder Konter zu, und die Absicherung gegen schnelle Gegenangriffe gelingt weder im sorglosen vorderen noch im langsamen hinteren Drittel, und im zaghaften Zwischenraum auch nicht.

20 Minuten waren am Freitagabend gespielt, da stritten Marco Reus und Axel Witsel, zwei völlig aus der Form geratene Korsettstangen, über die richtige Taktik. Hoch pressen oder in der Balance verharren? Die Spieler hatten unterschiedliche Meinungen. Ob wegen eines Vakuums an Vorgaben oder falsch verstandenem Matchplan spielt dabei keine Rolle: Diese Konfusion spielt jedem Gegner in die Karten und, noch schlimmer, sie dividiert die Mannschaftsteile auseinander, wenn die Defensivspieler die Offensivspieler kritisieren und umgekehrt.

Favre zeigt kein Gespür bei der Spielerauswahl

Formschwache Spieler immer wieder aufzustellen und irgendwie auf Besserung zu hoffen wie auf Freibadwetter im November, das hat sich bei den Schwarzgelben unter Favre zu einem ungeschriebenen Gesetz entwickelt. Wahnsinn bei einem Kader, der so viele Optionen anbietet! Ein Nico Schulz hatte nach den Leistungen der vergangenen Wochen gar nichts in der Startaufstellung gegen Paderborn zu suchen. Und patzte prompt vor dem 0:1.

Auch Favres gepflegte Nibelungentreue zu Manuel Akanji oder Axel Witsel lässt sich schwer nachvollziehen. Ginge es streng nach Leistung, hätte Kapitän Reus längst eine Denkpause verdient. Spielern aus der zweiten Reihe gibt Favre hingegen kaum Gelegenheiten. Dadurch fehlt intern der Druck auf die etablierten Teamkollegen und die Stimmung im Team verschlechtert sich immer mehr.

Die Klaviatur des Trainers ist viel zu begrenzt

Eine saubere und sorgfältige Analyse der eigenen Spiele und der Gegner ist elementar. Bundesliga-Fußball ist Spitzensport, das taktische Niveau hoch. In diesem Beritt besitzt Favre offenkundig große Qualitäten. Diese Untersuchung allerdings zum alles entscheidenden Kriterium der Arbeit zu erheben, führt entgegen seiner Ansicht nicht zum Ziel. Analyse ist eine Basis, aber längst nicht alles.

Die Anforderungen an einen Cheftrainer im Profifußball, der einen Stab von 20 Leuten führen muss, haben sich wesentlich verändert. Der Coach muss nach innen und nach außen kommunizieren, die Spieler trainieren, mit dem medizinischen Stab zusammenarbeiten. Er muss Stimmen hören, Stimmungen ausgleichen. Er muss für das nötige Adrenalin sorgen und zur Not auch mal Spieler stramm stehen lassen.

Als ob 20-jährige Jungs, die sich als Superhelden der nahen Zukunft sehen, ihr Verhalten überdenken, wenn Lucien Favre vor ihnen in getragenem Ton und schwer verständlicher Sprache seziert, dass sie ihre angedachte Position im Spielaufbau um 1,25 Meter zu weit nach rechts verlassen haben.

Favre hat keinen Zugriff auf seine Spieler

Damit wäre das nächste Fass aufgemacht: Die emotionale Schnittmenge zwischen dem Fußballdozenten aus dem kleinen Saint-Barthélemy in der Romandie und seinem Luxuskader in Dortmund tendiert gegen Null. Favre droht aus der Zeit zu fallen mit seiner Doktrin vom makellosen Fußball, während seine Spieler vor allem ein makelloses Instagram-Profil interessiert.

Hinterwelt trifft auf Social-Media-Zeitalter, ein introvertierter 62-Jähriger auf die Pop-Könige der Neuzeit. Favre arbeitet wie ein Besessener für Borussia Dortmund, seine ausführenden Organe kommen in schamloser Arroganz zu spät zum Training oder schlampen bei den empfohlenen Extra-Einheiten. Diese gegensätzlichen Pole bringt wohl niemand mehr zusammen.

Zu vielen Spielern fehlt es an der benötigten Arbeitseinstellung

Mit Sokrates braucht man den Borussen wohl nicht zu kommen. Der hatte allerdings schon vor vielen Jahrhunderten festgestellt: „Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.“ Eine Ansammlung von begnadeten Kickern macht noch lange keine Mannschaft aus. Die „große Qualität“, die potenziell im Kader steckt, ist keinen Pfifferling wert, wenn Spieler sie nicht einbringen. Fleiß und Disziplin gehören nicht zu den Attributen, die man diesem BVB zuschreiben würde. Wenn denn die Basis erledigt wird, gelingen glänzende Sequenzen wie gegen Inter Mailand. Wenn nicht, ist selbst das kleine Paderborn eine Nummer zu groß.

Mats Hummels forderte das am Freitagabend ein: „Konzentration und Fokus auf die relevanten Dinge im Fußball sind bei allem Talent, das wir haben, ganz wichtig.“ Ob ihm jemand zuhört, wird er selbst nur schwer beantworten können. Ähnliches trifft auf Sebastian Kehl zu. Als Kümmerer sollte der Leiter der Lizenzspielerabteilung Professionalität und Leistungsbereitschaft einbimsen. Nach 18 Monaten im Amt fehlen überzeugende Nachweise für den Erfolg dieser Maßnahme.