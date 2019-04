BVB-Trainer Favre schimpft über Handspielregel : „Das ist eine große Schande für den Fußball“

Dortmund Vier Gegentreffer und zwei Rote Karten - Borussia Dortmund erlebte im Revierderby gegen den FC Schalke 04 einen bitteren Nachmittag. BVB-Trainer Lucien Favre regte sich nach der 2:4-Niederlage vor allem über eine Szene auf.

Trainer Lucien Favre fühlte sich nach der bitteren 2:4-Niederlage im Revierderby gegen Schalke 04 betrogen. "Das ist so lächerlich. Die Leute, die diese Regel erfunden haben, können nicht mehr in den Spiegel sehen. Sie haben keine Ahnung vom Fußball. Das ist der größte Skandal. Das ist eine große Schande für den Fußball", sagte Favre bei Sky und in der ARD über den Handelfmeter von Daniel Caligiuri, der zum zwischenzeitlichen 1:1 führte.