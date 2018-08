Borussia Dortmund: Lucien Favre macht Marco Reus zum Kapitän

Bestätigung via Twitter : Lucien Favre macht Marco Reus zum BVB-Kapitän

Marco Reus im Testspiel gegen Stade Rennes. Foto: dpa/David Inderlied

Altach Marco Reus ist neuer Kapitän von Borussia Dortmund. Das bestätigte der Bundesligist nach dem Testspiel gegen Stade Rennes am Freitagabend auf Twitter.

Nationalspieler Marco Reus ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der 29-Jährige tritt bei den Schwarz-Gelben die Nachfolge von Marcel Schmelzer an. Reus wurde vom neuen BVB-Trainer Lucien Favre zum Kapitän ernannt. Favre kennt Reus bereits aus gemeinsamen Tagen bei Borussia Mönchengladbach.

👍 @woodyinho: "Der Trainer hat heute mitgeteilt, dass ich der neue Kapitän bin. Das ist natürlich eine Ehre und macht mich stolz." #reus #BVBSRFC pic.twitter.com/tPmynvmiRS — Borussia Dortmund (@BVB) 3. August 2018

"Es ist eine ganz logische Entscheidung. Er ist ein Vorbild, hat viel Erfahrung und ist lange in Dortmund", sagte Favre zu seiner Wahl. "Das ist eine Ehre und macht mich natürlich stolz, sowohl die Mannschaft als auch den Klub zu vertreten. Das ist eine spannende Aufgabe", meinte Reus nach dem 1:1 (1:0) der Dortmunder im Testspiel am Freitagabend in Altach/Österreich gegen den französischen Erstligisten Stade Rennes. In der zweiten Halbzeit feierte Neuzugang Thomas Delaney sein Debüt im BVB-Trikot.

Zum Transfergerangel um den belgischen Nationalspieler Axel Witsel wollte sich am Freitag in Altach kein BVB-Verantwortlicher äußern. Belgischen Medienberichten zufolge will Witsel seinen Transfer vom chinesischen Klub Tianjin Quanjian zu den Westfalen mithilfe eines Anwalts forcieren.

Die Dortmunder befinden sich noch bis Mittwoch im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz. Am 20. August steht für die Borussen im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth (20.45 Uhr) das erste Pflichtspiel an. Zum Auftakt in der Bundesliga empfängt der BVB am 26. August RB Leipzig.

(lt/dpa)