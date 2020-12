Nach 1:5 gegen Stuttgart : Borussia Dortmund trennt sich von Trainer Lucien Favre

Dortmund Borussia Dortmund hat sich mehreren Medienberichten zufolge von Trainer Lucien Favre getrennt. Demnach zog der Klub die Konsequenzen aus dem 1:5-Debakel gegen Aufsteiger VfB Stuttgart. Auch ein Nachfolger soll bereits feststehen.

Der Vertrag mit dem 63 Jahre alten Fußball-Lehrer Favre lief bis zum Ende der Saison. Angesichts der anhaltenden Talfahrt mit zuletzt drei Heimniederlagen in Serie sah sich die Vereinsspitze zu diesem Schritt gezwungen. Der desolate Auftritt gegen den VfB kostete Favre den letzten Rest Reputation. Nach zweieinhalb Jahren in Dortmund scheiterte auch der Schweizer an der schwierigen Aufgabe.