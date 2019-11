Klopps langer Schatten lähmt den Klub : BVB zu sehr verliebt in die Vergangenheit

Meinung Düsseldorf Borussia Dortmund ist mit sich selbst extrem unzufrieden. Als Schuldiger wurde Trainer Lucien Favre ausgemacht. Der Schweizer arbeitet nur noch auf Bewährung. Eine wirklich echte Chance hatte er nie bei den Westfalen.

Als die Trennung verkündet wurde, hatten alle Tränen in den Augen. Jürgen Klopp hatte Schluss gemacht und schluchzte angemessen betroffen. Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc saßen daneben und waren schrecklich aufgewühlt. Sie versicherten allerdings, dass sie loslassen könnten. Das war natürlich schrecklich gelogen, wie Verlassene oft versuchen, sich ihre Gefühle im ersten Schock zurechtzubiegen. Klopp war immer einen Schritt weiter. Er wusste, was er wollte und was nicht. Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund sind seither ein paar Beziehungen eingegangen. Doch in Wahrheit waren sie noch überhaupt nicht bereit für etwas Neues.

Und so ist es bis heute geblieben. Klopp, Klopp, Klopp. Dieser Name geistert in einer Intensität durch den Verein, dass es für alle Beteiligten nicht immer gesund erscheint. Es ist vor allem unfair. Der BVB hat sich aktuell für Lucien Favre entschieden. Man hat sich schon gewundert, wie das zusammenpassen soll: offenbar überhaupt nicht, trotz Vize-Meisterschaft im vergangenen Jahr. Favre steht da, als ob er was falsch gemacht hätte. Hat er aber nicht. Ein Typ, der nie so getan hat, ein anderer zu sein, der einfach immer Favre geblieben ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Zorc und Watzke dürfte das alles nicht überraschen. Es gab ja ausführliche Bewerbungsunterlagen von Favre unter anderem bei Borussia Mönchengladbach.