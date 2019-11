„Müssen uns bei den Fans entschuldigen“ : Favre in Barcelona auf der BVB-Bank

Nächster Tiefschlag für Borussia Dortmund. Beim 3:3 gegen den SC Paderborn bekommen die Spieler des BVB den Unmut der Fans zu spüren. Trotz Aufholjagd herrscht Frust und Ratlosigkeit. Der Druck auf Trainer Lucien Favre wächst. In Barcelona soll er aber auf der Bank sitzen.

„Wir müssen uns ganz ehrlich bei allen Leuten hier im Stadion entschuldigen“, sagte BVB-Kapitän Reus. „Man hat sich hier heute richtig geschämt in der ersten Halbzeit. So dürfen wir nie, nie, nie, nie wieder auftreten. Das war absolute Scheiße.“ Auch Teamkollege Mats Hummels konnte die Pfiffe nach dem Spiel nachvollziehen.

0:3 hatten die Borussen im eigenen Stadion gegen das bis dato schwächste Auswärtsteam der Bundesliga zurückgelegen, glichen in der zweiten Hälfte aber dank der Treffer von Jadon Sancho, Axel Witsel und Reus noch aus. Nach dem 3:3 herrschte Frust und Ratlosigkeit. Zu beschämend war das Auftreten im ersten Durchgang. Offensiv blieben die Dortmunder nahezu alles schuldig, brachten sich zudem mit eigenen Fehlern immer wieder in die Bredouille. Sie spielten so dem Matchplan der Paderborner vollends in die Karten: kompakt zu stehen und blitzschnell umzuschalten. Drei Konter reichten, um den BVB zu erschüttern, ihn gar bloßzustellen.