„Ist mein Verein“ Ricken will BVB in erfolgreiche Zukunft führen

Lars Ricken startet mit großem Engagement in sein neues Amt als Sport-Geschäftsführer von Borussia Dortmund. „Ich bin gebürtiger Dortmunder und vertrete diese Farben mit allem, was ich habe. Das ist mein Verein“, sagte der einstige Nachwuchskoordinator des Fußball-Bundesligisten am Mittwoch bei seiner offiziellen Vorstellung. Nach dem Angebot zur Beförderung sei keine lange Bedenkzeit nötig gewesen: „Ich brauchte keine Nacht, um darüber zu schlafen“, sagte Ricken.