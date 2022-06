Andenken verschwindet : BVB lässt Stern von Christoph Metzelder auf dem „Walk of Fame“ entfernen

Dortmund 2021 verurteilte ein Gericht Christoph Metzelder wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie zu einer Bewährungsstrafe. Sein ehemaliger Verein Borussia Dortmund zog nun Konsequenzen - und entfernte ein Andenken an den Ex-Profi.

Bundesligist Borussia Dortmund wird den Namen seines langjährigen Profis und früheren Vize-Weltmeisters Christoph Metzelder auf dem „Walk of Fame“ vor dem Dortmunder Stadion entfernen. Dies bestätigte der Club, nachdem zuvor die „Bild“-Zeitung berichtet hatte. Metzelders Name ist dort auf einem Stern in Stein zu lesen. „Der Walk of Fame wird gerade sowieso bearbeitet und ausgebessert. Im Zuge dieser Maßnahmen werden wir den Stern von Christoph Metzelder auch entfernen“, sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer der „Bild“.