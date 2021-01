BVB-Sportdirektor Michael Zorc wütend : Kritik an Mentalität „eine Frechheit“

Kritik an Mentalität „eine Frechheit“

Dortmund Michael Zorc hat sich gegen die mediale Kritik an den Spielern von Borussia Dortmund gewehrt. Der BVB-Sportdirektor hält die Mannschaft trotz wiederholter unnötiger Niederlagen und mentaler Aussetzer keineswegs für unbelehrbar.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich verärgert gezeigt über die mediale Deutung der Dortmunder Selbstkritik nach der 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. „Eine Mannschaft, die in den letzten zwei Jahren relativ deutlich Vizemeister geworden ist, so zu titulieren, halte ich für eine Frechheit“, antwortete Zorc am Tag vor dem Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) auf die Frage, ob die Mannschaft bezüglich der immer wieder aufkommenden Mentalitätsdiskussion „ein hoffnungsloser Fall“ sei.