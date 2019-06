Auswärtsspiele nach Champions-League-Partien : BVB kritisiert neuen Bundesliga-Spielplan

Köln Am Freitag hat die DFL den Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison veröffentlicht - und bekommt gleich Kritik. BVB-Sportdirektor Michael Zorc zeigte sich mit dem neuen Plan nicht einverstanden.

Der am Freitag veröffentlichte Spielplan der Fußball-Bundesliga hat bei Borussia Dortmund für Missstimmung gesorgt. Der Vizemeister muss nach seinen sechs Gruppenspielen in der Champions League immer auswärts antreten. "Jedes Mal nach einem kräftezehrenden Champions-League-Spiel - ob nun daheim oder noch extremer auswärts - in der Bundesliga auswärts antreten zu müssen, das ist absolut suboptimal. Das weiß jeder, der sich mit der Thematik Belastungssteuerung auskennt", sagte Sportdirektor Michael Zorc dem kicker.