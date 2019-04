„Macht se einfach weg“ : Großkreutz stänkert vor Derby gegen den FC Schalke

Düsseldorf Am Samstag steigt das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Vor allem einer kann das Spiel kaum erwarten: Kevin Großkreutz. Auf Instagram schießt der frühere BVB-Profi gegen die Königsblauen und beleidigt den großen Rivalen.

Und einer ist schon ganz besonders in Derby-Stimmung: Kevin Großkreutz. Mit einem Instagram-Post heizt der Ex-BVB-Profi die Stimmung vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) weiter auf. „Männer, stopft Ihnen am Samstag den Mund. Ich kann die große Klappe im Internet nicht mehr hören", schreibt der Weltmeister auf Instagram. Dazu stellt er ein Bild von einem Spruchband der BVB-Fans von der Südkurve.