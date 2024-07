Vier Angreifer sind einer zu viel BVB-Sportdirektor Kehl nennt Situation im Sturm „nicht optimal“

Nach der Verpflichtung von Serhou Guirassy hat Borussia Dortmund nun vier Stürmer im Team. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl deutet nun einen möglichen Abgang an. „Wir haben im letzten Jahr drei Stürmer gehabt. Vielleicht wird es so sein, dass sich auf dieser Position noch etwas tut“, sagte Kehl bei der Asienreise des BVB in Bangkok in einer Medienrunde. „Es ist womöglich nicht optimal, mit vier Stürmern in die Saison zu gehen, das ist uns bewusst.“