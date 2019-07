BVB-Kapitän zu Meisterziel : Reus will die Chance „beim Schopf packen“

Bad Ragaz Kapitän Marco Reus von Vizemeister Borussia Dortmund hat den Bundesliga-Titel für die kommende Saison als Ziel ausgegeben. Mit dem aufgerüsteten Kader würde sonst die Glaubwürdigkeit leiden, sagt er.

Der „Fußballer des Jahres“ will sich in dieser Saison einen Herzenswunsch erfüllen. „Es war immer und es ist weiter mein Traum, mit diesem Klub Meister zu werden, auf einem Truck zu stehen und am Borsigplatz mit 500 000 positiv Verrückten zu feiern. Das möchte ich unbedingt einmal miterleben. Meister in deiner Geburtsstadt - was gibt es Schöneres?“, sagte Reus.