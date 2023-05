Abschied scheint beschlossen Bellingham offenbar trotz Dortmunder Rekordangebots vor Wechsel zu Real

Inoffiziell klingt das alles längst anders. Jüngsten Informationen der Bild-Zeitung zufolge wird Bellingham, der als begehrtester Spieler auf dem sommerlichen Transfermarkt gilt, die Verlängerung seines Vertrags um ein Jahr bis 2026 ablehnen. Und das, obwohl der BVB für diesen Coup wohl bereit wäre, sämtliche Register zu ziehen. Rund 14 Millionen Euro im Jahr und damit ein internes Rekordgehalt liegen angeblich auf dem Tisch. Doch in Spanien sollen rund 20 Millionen locken - bei einer Laufzeit bis 2029. „Trösten“ lassen will sich die Borussia mit bis zu 150 Millionen an Ablöse.