„Ein Versprechen für die Zukunft“ Bynoe-Gittens verlängert beim BVB

„Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung am Montag. „Ich bin stolz, dass Borussia Dortmund mir die Gelegenheit gibt, einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben“, sagte Bynoe-Gittens. Der BVB habe auch in den verletzungsbedingt schwierigeren Phasen immer am U19-Europameister festgehalten und sei daher immer der erste Ansprechpartner gewesen, so der Londoner.