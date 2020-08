Vertrag im Vorjahr bis 2023 verlängert : Sancho bleibt „definitiv“ beim BVB

Dortmund Jadon Sancho bleibt definitiv bei Borussia Dortmund. Sportdirektor Michael Zorc erklärte zudem, dass der Vertrag des Jungstars schon im vergangenen Sommer bis 2023 verlängert worden sei.

Jadon Sancho absolvierte 100 Meter entfernt einige intensive Laufübungen, als Sportdirektor Michael Zorc alle Zweifel an der Zukunft des Jungstars von Borussia Dortmund ausräumte. "Wir planen mit Jadon. Jadon wird nächste Saison beim BVB spielen. Die Entscheidung ist definitiv", sagte Zorc am Rande der ersten Einheit im Trainingslager in Bad Ragaz. Nebenbei verkündete Zorc, dass Sancho seinen Vertrag in Dortmund schon im vergangenen Sommer bis Juni 2023 verlängert habe - zu verbesserten Bezügen.