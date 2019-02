Insolvente Airline: Israelischer BVB-Fanclub wollte Kinder mit Germania zum Spiel schicken

Düsseldorf Der BVB-Fanclub „Israelische Borussen“ wollte vier Kindern aus armen Familien eine Freude machen. Also buchte er Flugtickets bei Germania, damit die Kinder im März das Spiel des BVB gegen Wolfsburg sehen können. Nun ist die Airline insolvent – es gibt aber ein Happy End.

Lahav ist Deutsch-Israeli, in Deutschland geboren, in Israel aufgewachsen und nach dem Militärdienst zurück nach Deutschland gezogen. Schon in Israel schloss er sich mit anderen BVB-Fans zusammen. Seit 2014 ist sein Fanclub vom BVB anerkannt. 50 Mitglieder zählen die „Israelischen Borussen“ inzwischen. Da sei einiges an Mitgliedsbeiträgen zusammengekommen. Aufkleber, Fahnen, Schals und Veranstaltungen des Fanclubs in Israel seien damit finanziert worden. „Die Summe war aber immer noch hoch, und da haben wir uns entschlossen, das Geld zurück in unsere Gemeinschaft zu geben“, sagt Lahav.