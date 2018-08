Borussia Dortmund im DFB-Pokal: Lucien Favres schwieriges Pflichtspieldebüt mit dem BVB

Dortmund Mit dem Pokalspiel in Fürth wird es für Lucien Favre auf der Bank von Borussia Dortmund erstmals ernst. Auf den Schweizer Trainer wartet bei seinem Pflichtspieldebüt direkt ein unangenehmes Los.

Nein, als Mann der überbordenden Gefühle war Lucien Favre noch nie bekannt. Und so brach beim neuen Trainer von Borussia Dortmund auch nicht gerade große Euphorie aus, als er über die Vorbereitung mit seinem Team sprach. "Es war okay. Wir haben gut gearbeitet", sagte der Schweizer nüchtern und zog das Fazit: "Wir sind langsam bereit."

Ein bisschen mehr als "okay" sollte es am Montagabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) schon sein, denn in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet auf die Schwarz-Gelben in der SpVgg Greuther Fürth alles andere als ein leichter Gegner. Immerhin sind die Franken stark in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet, nach zwei Partien liegen sie noch ungeschlagen auf Rang drei.