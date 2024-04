Verpasste Eigenwerbung für EM So sind Dortmunds Nationalspieler keine Option für das DFB-Team

So ließen sich die Innenverteidiger Mats Hummels und Nico Schlotterbeck vor allem in der ersten halben Stunde von einer Verlegenheit in die andere stürzen. Die Mannschaft des unablässig am Spielfeldrand mitarbeitenden Trainers Diego Simeone ließ die Abwehr des BVB ganz schlecht aussehen. Keine Spur von der Sicherheit, die ganz besonders Hummels Ende März in München noch ausgestrahlt hatte. Er sammelte auf der europäischen Bühne keine Argumente. Schlotterbeck ist im Wettlauf der Innenverteidiger bei Nagelsmann ohnehin dritte Wahl. Niklas Süle spielt nicht einmal bei den Dortmundern eine Rolle. Er saß in Madrid ebenso volle 90 Minuten auf der Bank wie Marius Wolf. Beide werden die EM am Fernsehgerät erleben – wenn sie das denn wollen.