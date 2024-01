Hummels, Götze und Co. So verliefen die Rückholaktionen bei Borussia Dortmund

Shinji Kagawa

Wechsel: 2012 zu Manchester United

Rückkehr: 2014 von Manchester United

Der Japaner kam 2010 als Schnäppchen aus seiner Heimat und begeisterte die BVB-Anhänger mit seiner feinen Technik und vielen genialen Momenten. Nach dem Double-Gewinn 2012 wechselte der Offensivmann zu Manchester United, zwei Jahre später heuerte er wieder in Dortmund an. Den Glanz vergangener Tage versprühte er aber nur noch selten. 2019 ging's für Kagawa erst per Leihe zu Besiktas Istanbul, dann zu Real Saragossa.