Fünfjahresvertrag für Nationalspieler : BVB holt Adeyemi aus Salzburg

Dortmund Borussia Dortmund hat das Rennen um Karim Adeyemi endgültig gewonnen. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb beim BVB einen Vertrag bis 2027. Der 20-Jährige wechselt von RB Salzburg zum Bundesligisten.

✍️ Adeyemi unterschreibt bis 2027 Der #BVB hat Offensivakteur Karim #Adeyemi verpflichtet. Der 20-Jährige absolvierte heute in Dortmund den Medizincheck und unterschrieb am späten Nachmittag einen bis 30. Juni 2027 gültigen Vertrag. Alle Infos 👉 https://t.co/HPuCVVvIly pic.twitter.com/Wgix946CeU

Adeyemi (20), in München geboren, erhält in Dortmund einen Vertrag bis 2027 und soll Teil des nächsten Angriffs auf den FC Bayern werden. Die Ablöse beträgt schätzungsweise 30 Millionen Euro.

Adeyemi spielte beim TSV Forstenried in München, beim FC Bayern und lange in der Jugend der SpVgg Unterhaching, aus der er zur Saison 2018/19 nach Salzburg wechselte. Er spielte zunächst für das Red-Bull-Farmteam FC Liefering in der zweiten österreichischen Liga, parallel in der Youth League für Salzburg.