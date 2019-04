„Die Bundesliga braucht Schalke“ : BVB-Boss Watzke wünscht Königsblau den Klassenerhalt

Gelsenkirchen Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hofft, dass Erzrivale Schalke 04 nicht in die 2. Bundesliga absteigt. Dass Königsblau im Revierderby die Saison retten kann, hält er jedoch für ausgeschlossen.

"Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys", sagte er der Bild vor dem Revierderby am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky und ARD). Die Königsblauen sind vier Spieltage vor Schluss als Tabellen-15. sechs Zähler vom Relegationsrang entfernt.

Watzke glaubt jedoch nicht, dass die Schalker mit einem Auswärtssieg in Dortmund am Wochenende die verkorkste Saison retten können. "Diese Argumentation ist schon ein wenig lächerlich", sagte der 59-Jährige: "Die Schalker müssen nicht die Saison in einem Derby retten, sondern den Klassenerhalt sichern. Aber wenn es nach mir geht, möglichst nicht bei uns."