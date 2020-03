BVB-Chef steht zu seinen Aussagen : Watzke verteidigt umstrittenen zu TV-Auftritt

Dortmund Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat seinen umstrittenen Auftritt in der ARD-Sportschau verteidigt und Selbstkritik geübt. Der BVB-Boss gibt zu, dass er hätte empathischer sein können.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Teile seiner Ausdrucksweise bei dem umstrittenen Auftritt in der ARD-„Sportschau“ bedauert. "Ich habe mir diese Sendung noch einmal genau angesehen und muss sagen, dass jeder Satz, den ich gesagt habe, inhaltlich korrekt war. Ich hätte es allerdings freundlicher und empathischer ausdrücken können. Mea culpa!", sagte der 60-Jährige der „Bild am Sonntag“.

Watzke hatte für seine Äußerungen am 15. März viel Kritik einstecken müssen. Angesichts der Aussetzung des Spielbetriebes aufgrund der Corona-Pandemie hatte er erklärt: "Am Ende können nicht die Klubs, die ein bisschen Polster angesetzt haben in den letzten Jahren, die Klubs, die das nicht getan haben, dafür auch noch belohnen."

In der aktuellen Krise fühlt sich Watzke derweil in Ansätzen an das Jahr 2005 erinnert, als Borussia Dortmund finanziell vor dem K.o. stand. "Das war damals auch eine extrem prekäre Situation, für den BVB sogar noch prekärer als heute. Aber 2005 waren ausschließlich wir betroffen. Jetzt leidet die gesamte Gesellschaft - das ist eine ganz andere Dimension. Zumal niemand weiß, wie sich die Corona-Krise in den nächsten Wochen entwickeln wird", sagte er.