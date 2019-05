Dortmund-Boss Watzke : „Wir wollen Meister werden"

Dortmund Borussia Dortmund bläst zum Angriff auf den FC Bayern. In einem Interview hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke nun über Ziele und mögliche Transfers gesprochen.

Watzke kündigte an, in den kommenden Wochen sowohl die Vertragsverlängerung von Favre als auch von Mario Götze anzugehen. Aktuell ist der 61-jährige Favre bis 2020 an die Dortmunder gebunden, auch Götzes Vertrag läuft noch eine Saison. Ein Verkauf in der Sommerpause von BVB-Juwel Jadon Sancho kommt für Watzke nicht in Frage: "Jadon ist nicht auf dem Markt und spielt nächste Saison garantiert bei Borussia Dortmund."