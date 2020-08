Kein Angebot von ManUnited : BVB-Chef Watzke setzt kurze Frist für Sancho-Wechsel

Jadon Sancho will offenbar weg aus Dortmund. Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Borussia Dortmund hat Jadon Sancho und möglichen Interessenten an einem Transfer eine kurze Frist gesetzt. Angebote soll es bislang noch keine gegeben haben.

„Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben. Aber es gibt von uns halt die prophylaktische Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste“, wird BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag) zitiert. Zudem gebe es auch ein zeitliches Limit, nachdem es „keinen Sancho-Wechsel mehr in dieser Saison geben“ werde, betonte Watzke. Diese Frist soll angeblich am 10. August ablaufen, wenn der BVB ins Trainingslager nach Bad Ragaz reist.