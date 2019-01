Dortmunds Watzke fragt: Wo sind die deutschen Talente?

Köln Die Top-Talente kommen von anderswo. Die Spitzenklubs der Bundesliga reißen sich um Engländer, Franzosen oder Niederländer. Dortmunds Manager kritisiert das.

Er sieht den Fußball "in der deutschen Talentförderung ein wenig vom guten Weg abgekommen. Ich habe momentan nicht das Gefühl, dass wir hier richtig gut aufgestellt sind." Besonders bei den 16- bis 20-Jährigen habe er den "Eindruck, dass wir ein bisschen schwächer geworden sind". Doch welcher Weg ist zu nehmen?

Gezwungenermaßen, so schildert es Watzke, befeuern auch die Dortmunder den Trend. Sie haben sich zuletzt zumeist im Ausland bedient: Pulisic ist Amerikaner, Ousmane Dembele (inzwischen FC Barcelona) Franzose, Dan-Axel Zagadou auch, Alexander Isak Schwede, Achraf Hakimi Marokkaner. Nun soll der Argentinier Leonardo Balerdi kommen. Der in der Hinrunde so überragende Jadon Sancho stammt aus England.