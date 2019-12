Klub unterstützt Botschaft „voll und ganz“ : Guerilla-Plakate in BVB-Design gegen Homophobie aufgetaucht

Dortmund Unbekannte haben in der Dortmunder Innenstadt Plakate gegen Homophobie angebracht. Die sehen aus als wäre der Urheber Borussia Dortmund. Doch der Verein ist ahnungslos.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Dortmund in einer Guerilla-aktion Plakate mit klarer Botschaft auftauchen. Im Mai waren Anti-Nazi-Plakate mit vermeintlichen Zitaten der BVB-Stars in der Stadt aufgehängt worden. „Lieber die Meisterschaft an Bayern verlieren als Dorstfeld an die Nazis“, wurde Mario Götze in den Mund gelegt. Lukasz Piszczek soll „Lieber Ersatzbank als Rechtsaußen“ gesagt haben. Auch damals empfing die Mannschaft von Lucien Favre Fortuna Düsseldorf. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist ebenfalls Friedhelm Funkels Elf zu Gast.