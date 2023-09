Zu viele Fehler Borussia Dortmunds Stolperstart in die Saison

Schon in der Liga hatte Dortmund gegen weit schwächere Teams als Paris Saint-Germain Probleme im Ballbesitz offenbart. Es scheint so, als könne das Team wenig damit anfangen, wenn der Gegner ihm gestattet, das Spiel zu machen. Dann verlieren die Aktionen an Tempo, es geht häufig in die Breite oder in die Ecken des Spielfelds, wo bekanntlich nicht so richtig viel passieren kann. Oder es kommt so wie in Paris: Der Ball geht schon auf den ersten Stationen verloren.