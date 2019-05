„Sind keine Träumer“ : Dortmund glaubt nicht mehr an den Titel

Bremen Nach zwei krassen individuellen Fehlern in Bremen scheint der Titel für den BVB endgültig futsch. Wieder einmal kommen die Dortmunder und ihr Trainer im entscheidenden Moment mit Emotionen im Spiel nicht zurecht.

Öffentlich kapitulieren wie nach dem Derby-Drama wollte Lucien Favre diesmal nicht. Richtig glauben sie beim BVB nach dem nächsten Tiefschlag im Titelrennen der Fußball-Bundesliga an die neunte Meisterschaft aber nicht mehr. „Wir sind keine Träumer“, sagten Sportdirektor Michael Zorc und Trainer Favre nach dem 2:2 (2:0) am Samstag bei Werder Bremen unabhängig voneinander. Vor den letzten beiden Spielen sind die Chancen auf die Meisterschale auf ein Minimum gesunken.

Dass in Pizarro ein langjähriger Bayern-Profi den Münchnern wohl den Weg zur 29. Meisterschaft ebnete, war für den BVB mehr als eine bittere Pointe. Es war eine Woche nach dem 2:4-Derby-Drama gegen Schalke die nächste Breitseite. „Das tut unglaublich weh“, klagte Mittelfeldspieler Julian Weigl und Zorc räumte ein: „Natürlich ist Bayern absolut in der Pole Position und hat die heute noch ausgebaut.“ Der Rekordmeister zog auf vier Punkte davon.

Zorcs Durchhalteparolen nach der erneuten Enttäuschung klangen somit verdächtig nach Pflicht-Aussagen für die Fans, die ihre Lieblinge in Bremen per Plakat („Es. Ist. Erst. Vorbei. Wenn. Es. Vorbei. Ist.“) nach den zuletzt unglücklichen Favre-Aussagen zum Kampf um den Titel aufgefordert hatten. „Das ist doch unsere Verpflichtung, unsere Aufgabe. So lange rechnerisch noch alles möglich ist, alles dafür zu tun“, sagte Zorc nun pflichtbewusst.

Die Spieler ließen eher durchblicken, was auch der neutrale Beobachter vermutete: Das war's. „Es fühlt sich an, als wäre es vorbei“, gestand Dortmunds Ex-Bremer Thomas Delaney und Weigl meinte: „Rein rechnerisch bleibt es möglich, aber realistisch wird es sehr, sehr schwer.“ Der BVB hätte eine deutlich greifbare Titelchance haben können. Das 2:2 in Bremen war so unnötig wie das 2:4 im Derby.