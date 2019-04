Dortmund gegen Schalke : Das Leiden der anderen

Szene aus dem Hinspiel: Salif Sané (S04) gegen Marco Reus (BVB). Foto: dpa/Bernd Thissen

Dortmund Im Revierderby steht diesmal besonders viel auf dem Spiel. Denn wer gewinnt, stürzt den Kontrahenten gleichzeitig in arge Nöte: Dortmund fiele im Titelkampf vorentscheidend zurück, Schalkes Abstiegsängste wären größer denn je.

Mit Feindbildern ist es zuweilen eine komplizierte Sache. Gerade im Fußball. Auf das Feindbild projizieren sich alle schlechten Wünsche der Anhänger auf der Gegenseite. Misserfolg, Rückschläge und Peinlichkeiten – das und noch viel mehr darf sich, gerne auch kübelweise, über die andere Seite ergießen, der man selbst in so inniger Abneigung verbunden ist. Das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke geht als Paradebeispiel für solch eine innige Rivalität durch. Am Samstag (15.30 Uhr/ARD und Sky) natürlich auch wieder, doch diesmal geht es um mehr. Denn ein Sieg würde den jeweiligen Kontrahenten weit über den Abpfiff hinaus in arge Nöte befördern. Es geht quasi um alles oder doppelt nichts. Um das Leiden der anderen.

Gewinnen die Schalker im ehemaligen Westfalenstadion, würden sie die Titelhoffnungen von Schwarz-Gelb böse stutzen, denn bei einem Münchner Sieg in Nürnberg tags drauf betrüge der Vorsprung des Rekordmeisters vier Zähler bei neun noch zu vergebenden. Umgekehrt würde ein BVB-Sieg Fingernägelkauen in Gelsenkirchen endgültig zum Volkssport werden lassen, denn wenn der VfB Stuttgart mit neuem Trainer am Samstagabend Mönchengladbach schlägt, schmilzt der Schalker Vorsprung auf den Relegationsrang 16 auf drei Zähler.

Info So endeten die vergangenen Derbys 2018/19 Dortund - Schalke Sa., 15.30 Schalke - Dortmund 1:2 2017/18 Schalke - Dortmund 2:0 Dortmund - Schalke 4:4 2016/17 Schalke - Dortmund 1:1 Dortmund - Schalke 0:0 2015/16 Schalke - Dortmund 2:2 Dortmund - Schalke 3:2

Doch so verführerisch es aus Fan-Sicht auch erscheinen mag, dem Rivalen nachhaltig die Spielzeit zu verderben – es ist auch eine Krux mit der innigen Verbundenheit in Abneigung. Denn die funktioniert eben nur, wenn das Feindbild auch da ist. Batman ohne den Joker ist eine arbeitslose Fledermaus, Oxford bräuchte ohne den Cambridge-Achter gar nicht erst das Boot zur Themse zu lassen, und wenn Deutschland zu jeder WM ohne Holland fahren würde, weil Fußball in Holland kein Volkssport wäre, wäre es fast schon irrelevant. Genauso ist es mit Schalke und Dortmund. Man hasst sich, man braucht sich. „Grundsätzlich finden wir es gut, wenn diese Rivalität weiter in der Bundesliga gelebt werden kann“, sagt dann auch Dortmunds Manager Michael Zorc. Und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte der „Bild“ zuvor erklärt: „Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys.“

Solch zähneknirschende Wertschätzung soll aus Dortmunder Sicht selbstverständlich nicht in zählbare Almosen für den so punktearmen (27) Konkurrenten münden. So weit geht die Hassliebe dann doch nicht. „Die Schalker müssen nicht die Saison in einem Derby retten, sondern den Klassenerhalt sichern. Aber wenn es nach mir geht, möglichst nicht bei uns“, sagte Watzke.

Auf der anderen Seite dürften die Dortmunder aber auch nicht unterschätzen, welche Extra-Motivation Königsblau daraus ziehen wird, mit einem Auswärtssieg dem BVB die Meisterschaftsträume zu zerstören. Denn genau das hatte 2007 auch Dortmund mit den Schalkern gemacht. Damals vermasselte der BVB am 33. Spieltag einer durchwachsenen Saison S04 durch ein 2:0 den Meistertitel. Alexander Frei und Ebi Smolarek schossen die Tore und holten Schalke so von Platz eins herunter. Einen Spieltag später wurde Stuttgart Meister. Schalke weinte bittere Tränen. Und Dortmund hatte seine Spielzeit durch den Schalker Misserfolg wenigstens noch ein bisschen verschönert.

