Mittelfeld-Duo fällt aus : Dortmund ohne Can und Witsel im Revierderby

Borussia Dortmund muss zum Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga neben Marco Reus auch Axel Witsel und Emre Can ersetzten. Ausgerechnet im Revierderby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fallen die Leistungsträger aus. „Witsel und Can werden definitiv nicht dabei sein. Wir hoffen, dass sie so schnell wie möglich wieder anfangen“, sagte BVB-Trainer Lucien Favre am Donnerstag auf einer Online-Pressekonferenz in Dortmund. Beide Profis leiden unter muskulären Problemen.